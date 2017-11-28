Ночью во вторник, 28 ноября, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу четыре человека.
В 1:30 на 28-м километре дороги Мокшан - Нечаевка - Отрадный 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в ограждение, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате аварии водитель и три мужчины 1976, 1963 и 1970 года рождения, находившиеся в салоне, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):
Во мужики пошли то с моста прыгать, то в тазах разбиваются. А, все число зверя оцифрованные потому что. Пензинформ перестаньте оцифровывать граждан, они от этого гибнут и калечатся.