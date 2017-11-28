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Происшествия | В Мокшанском районе опрокинулся ВАЗ-2107, пострадали четыре человека

28.11.2017|11:29
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Ночью во вторник, 28 ноября, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу четыре человека.

В 1:30 на 28-м километре дороги Мокшан - Нечаевка - Отрадный 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в ограждение, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель и три мужчины 1976, 1963 и 1970 года рождения, находившиеся в салоне, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|28.11.2017 12:01|

penzainform.ru писал(a):

мужчины 1985, 1976, 1963 и 1970 года рождения, - получили телесные повреждения и были госпитализированы

Во мужики пошли то с моста прыгать, то в тазах разбиваются. А, все число зверя оцифрованные потому что. Пензинформ перестаньте оцифровывать граждан, они от этого гибнут и калечатся.

Имя: Гость
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