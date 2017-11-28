28.11.2017 | 11:29

Ночью во вторник, 28 ноября, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу четыре человека.

В 1:30 на 28-м километре дороги Мокшан - Нечаевка - Отрадный 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в ограждение, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии водитель и три мужчины 1976, 1963 и 1970 года рождения, находившиеся в салоне, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.