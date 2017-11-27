27.11.2017 | 14:58

В субботу, 25 ноября, в Пачелмском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

В 6:30 на 18-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково столкнулись ВАЗ-2107, за рулем которого находилась 58-летняя женщина, и «Газель» под управлением 65-летнего мужчины.

В результате аварии пассажиры «семерки», 64-летний мужчина и 19-летняя девушка, от полученных телесных повреждений скончались на месте, водителя с травмами госпитализировали.

60-летняя женщина, находившаяся в салоне «Газели», после оказания медицинской помощи была отпущена.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.