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Происшествия | В Пензе активисты выявили очередной факт незаконного сбыта спиртного

26.11.2017|15:57
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Члены общественного молодежного совета при Пензенской городской думе выявили еще один факт незаконного сбыта спиртного. При этом в ларьке, где торгуют едой быстрого приготовления, его реализует с двойным нарушением: крепкие алкогольные напитки продаются без лицензии и российских акцизных марок.

«Данная водка, как можно прочитать на этикетке, у нас из дружественного нам Казахстана. Видно, что она не совсем легально ввозится. Есть такая информация, что стоит она (закупочная) в районе 100 рублей. Данную бутылку нам продали сегодня за 300 рублей», - сообщил председатель общественного молодежного совета при Пензенской городской думе Александр Антонов.

Продал спиртное парням с активной гражданской позицией некий молодой человек, а удар в ларьке пришлось держать представительнице слабого пола. От несправедливости нервы продавщицы не выдержали, она предложила выписать протокол, а от дальнейшего общения отказалась.

«Это у нас плановый рейд, мы каждую неделю ездим. Практически на каждом рейде, когда мы выезжаем, мы выявляем факты продажи алкоголя либо несовершеннолетним, либо без акцизных марок», - добавил Александр Антонов.

В данном случае был составлен протокол и вызвана оперативная группа для дальнейшего разбирательства.

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Гость|26.11.2017 17:51|

сашка антонов известный в своей среде гей. Он любит кстати принимать золотой дождь. Говорят что его не раз долбили в сракотан. Сашка привет из терновки

Имя: Гость
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