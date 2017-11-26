26.11.2017 | 15:57

Члены общественного молодежного совета при Пензенской городской думе выявили еще один факт незаконного сбыта спиртного. При этом в ларьке, где торгуют едой быстрого приготовления, его реализует с двойным нарушением: крепкие алкогольные напитки продаются без лицензии и российских акцизных марок.

«Данная водка, как можно прочитать на этикетке, у нас из дружественного нам Казахстана. Видно, что она не совсем легально ввозится. Есть такая информация, что стоит она (закупочная) в районе 100 рублей. Данную бутылку нам продали сегодня за 300 рублей», - сообщил председатель общественного молодежного совета при Пензенской городской думе Александр Антонов.

Продал спиртное парням с активной гражданской позицией некий молодой человек, а удар в ларьке пришлось держать представительнице слабого пола. От несправедливости нервы продавщицы не выдержали, она предложила выписать протокол, а от дальнейшего общения отказалась.

«Это у нас плановый рейд, мы каждую неделю ездим. Практически на каждом рейде, когда мы выезжаем, мы выявляем факты продажи алкоголя либо несовершеннолетним, либо без акцизных марок», - добавил Александр Антонов.

В данном случае был составлен протокол и вызвана оперативная группа для дальнейшего разбирательства.