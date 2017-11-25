25.11.2017 | 14:03

Сотрудники регионального управления ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в пятницу, 24 ноября, в Нижнеломовском районе.

По предварительным данным, в 21:30 на 545-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего водителя и фура DAF, за рулем которой находился 35-летний шофер.

28-летняя пассажирка «четырнадцатой» скончалась на месте ДТП от полученных травм. Водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

В этот же день авария, случившаяся в Мокшанском районе, унесла жизнь 20-летнего молодого человека - пассажира ВАЗ-2112. Его 18-летняя спутница была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.