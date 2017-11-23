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Происшествия | В Кузнецке 15-летний подросток умер, надышавшись газом из баллона

23.11.2017|17:16
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В среду, 22 ноября, в Кузнецке произошла трагедия: погиб 15-летний подросток.

По данным следствия, вечером 22 ноября два сверстника гуляли по городским улицам и нашли газовый баллон небольшого размера. Один из них начал вдыхать оставшийся в емкости газ.

После этого друзья пошли в магазин, купили аналогичный газовый баллон, а затем направились в недостроенный коттедж и расположились на втором этаже. Подросток вновь начал вдыхать газ, а его приятель отказался от этой затеи.

Вскоре надышавшемуся газом юноше стало плохо, и его друг вызвал скорую помощь. Прибывшие по вызову медики зафиксировали смерть подростка на месте происшествия.

«По факту смерти подростка проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к случившемуся. Оба газовых баллона изъяты на месте происшествия. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Сотрудники управления в очередной раз обращаются к родителям с просьбой внимательнее относиться к времяпрепровождению детей, проводить с ними разъяснительные беседы по поводу губительного воздействия на организм газа, паров бензина и иных токсических веществ при их вдыхании. Такие, по мнению несовершеннолетних, безобидные занятия порой заканчиваются летальным исходом.

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Гость|23.11.2017 17:42|

Кто продал газбаллон ребёнку?!-посадить!!!

Гость|23.11.2017 17:46|

В 15 лет не знал, что такое газ и чем может закончиться этот эксперимент? Точно ребёнок!!! Причём дебильный.

Гость|23.11.2017 17:54|

Как хотелось что бы хоть чем то "стибануло" по безмозглой башке ... это на сколько нужно было быть глупым человеком что бы так сделать ... интересно почему не додумались яйца резать друг другу ... 15 лет это не 5 и даже не 10

Гость|23.11.2017 17:54|

Горе родителям, а этому ребёнку теперь всё равно. Ужас что творится. А всё вина родителей. Мало разговариваем, мало обращаем внимания на детей. Ведь детям есть чем заняться в Кузнецке. Огромный выбор, ан нет надо газ нюхать. Это же проще!!!

Гость|23.11.2017 17:57|

поколение дебилов самоуничтожается...

Гость|23.11.2017 18:07|

Виновата наша грёбаная жизнь.

Гость|23.11.2017 18:07|

Гость писал(a):

поколение дебилов самоуничтожается...
Да , и вовсе это не трагедия . Чем раньше дебил скончается - тем меньше вреда от него .

Гость|23.11.2017 18:10|

Бесконтрольные продажи всего и всем.В моё время мне в аптеке детское питание не продали!Во порядок блин был......

Гость|23.11.2017 18:11|

Гость писал(a):

Кто продал газбаллон ребёнку?!-посадить!!!
Ты дебил ? Ему не водку продали , а баллон для туристического примуса . А если бы сопляк баллон себе в жопу запихал и не смог вынуть - тоже продавец виноват ?

Гость|23.11.2017 18:14|

Гость писал(a):

Кто продал газбаллон ребёнку?!-посадить!!!
А за продажу ребёнку клея МОМЕНТ тоже сажать ? Ну и дубина же ты !

Гость|23.11.2017 18:16|

Гость писал(a):

В моё время мне в аптеке детское питание не продали!Во порядок блин был......
В моё время в 10 лет я ходила на молочную кухню с талончиками на детское питание брату, родители доверяли, переходила 2 дороги. После обеда сидела с годовалым братом потому как мама вышла на работу, а отец приходил в 6 часов вечера. Безделье и лень, как родителей, так и их детей - вот причина всех ЧП с участием подростков.

Гость|23.11.2017 18:56|

Лучше бы отсасали друг у друга

Имя: Гость
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