23.11.2017 | 17:16

В среду, 22 ноября, в Кузнецке произошла трагедия: погиб 15-летний подросток.

По данным следствия, вечером 22 ноября два сверстника гуляли по городским улицам и нашли газовый баллон небольшого размера. Один из них начал вдыхать оставшийся в емкости газ.

После этого друзья пошли в магазин, купили аналогичный газовый баллон, а затем направились в недостроенный коттедж и расположились на втором этаже. Подросток вновь начал вдыхать газ, а его приятель отказался от этой затеи.

Вскоре надышавшемуся газом юноше стало плохо, и его друг вызвал скорую помощь. Прибывшие по вызову медики зафиксировали смерть подростка на месте происшествия.

«По факту смерти подростка проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к случившемуся. Оба газовых баллона изъяты на месте происшествия. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Сотрудники управления в очередной раз обращаются к родителям с просьбой внимательнее относиться к времяпрепровождению детей, проводить с ними разъяснительные беседы по поводу губительного воздействия на организм газа, паров бензина и иных токсических веществ при их вдыхании. Такие, по мнению несовершеннолетних, безобидные занятия порой заканчиваются летальным исходом.