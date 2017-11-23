23.11.2017 | 11:27

Найдена полуторагодовалая девочка, похищенная из дома на улице Красноярской в Пензе 21 ноября.

Ребенок жил с отцом и бабушкой. Утром 21 ноября девочка вместе с бабушкой находилась дома, когда пришел мужчина и под предлогом передачи телеграммы попросил открыть ему дверь. Когда бабушка открыла, гость брызнул ей в лицо газовым баллончиком, отобрал девочку и вместе с ней и ее матерью, все это время ждавшей у дома, скрылся с места преступления на неустановленной машине.

По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело, на его поиски бросили все силы, также были подключены средства массовой информации.

«Ориентировку направили во все регионы Российской Федерации. На выездах из Пензы сотрудники ГИБДД осматривали транспорт, на котором могли попытаться скрыться подозреваемые. Было организовано усиленное дежурство полицейских на железнодорожной станции «Пенза-I» и городском автовокзале», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Благодаря совместной работе сотрудников регионального Следственного комитета, следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области и УМВД России по Пензенской области в кратчайшие сроки было установлено, что девочка с матерью находится в одном из населенных пунктов Оренбургской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники регионального СУ СК принимают меры к доставлению матери и ребенка в Пензу. Вопрос о дальнейшем месте проживания девочки будет решаться с участием органов опеки и попечительства несовершеннолетних.

Полицейские устанавливают местонахождение других лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.