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Происшествия | Похищенную в Пензе девочку нашли в Оренбургской области

23.11.2017|11:27
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Найдена полуторагодовалая девочка, похищенная из дома на улице Красноярской в Пензе 21 ноября.

Ребенок жил с отцом и бабушкой. Утром 21 ноября девочка вместе с бабушкой находилась дома, когда пришел мужчина и под предлогом передачи телеграммы попросил открыть ему дверь. Когда бабушка открыла, гость брызнул ей в лицо газовым баллончиком, отобрал девочку и вместе с ней и ее матерью, все это время ждавшей у дома, скрылся с места преступления на неустановленной машине.

По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело, на его поиски бросили все силы, также были подключены средства массовой информации.

«Ориентировку направили во все регионы Российской Федерации. На выездах из Пензы сотрудники ГИБДД осматривали транспорт, на котором могли попытаться скрыться подозреваемые. Было организовано усиленное дежурство полицейских на железнодорожной станции «Пенза-I» и городском автовокзале», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Благодаря совместной работе сотрудников регионального Следственного комитета, следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области и УМВД России по Пензенской области в кратчайшие сроки было установлено, что девочка с матерью находится в одном из населенных пунктов Оренбургской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники регионального СУ СК принимают меры к доставлению матери и ребенка в Пензу. Вопрос о дальнейшем месте проживания девочки будет решаться с участием органов опеки и попечительства несовершеннолетних.

Полицейские устанавливают местонахождение других лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|23.11.2017 11:44|

"меры к доставлению"!!!! наберут неучей статьи писать.......

Гость|23.11.2017 11:46|

Гость писал(a):

"меры к доставлению"!!!! наберут неучей статьи писать
а как надо писать ? научи-ка)

Гость|23.11.2017 11:50|

Эк оне за день ускакали, аж до Оренбурга...

Гость|23.11.2017 11:51|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
"меры к доставлению"!!!! наберут неучей статьи писать
а как надо писать ? научи-ка)
Меры к возвращению , доставке . Но уж точно не доставлению . Хотя мордве простительно .

Гость|23.11.2017 11:54|

Некоторые мордва пограмотнее русских будут.

Гость|23.11.2017 11:59|

Получается прав родительских ее не лишали, она законная мать, на каком основании их куда то доставляют?

Гость|23.11.2017 12:02|

Гость писал(a):

Меры к возвращению , доставке
В Кодексе - доставление. Ибо термин, относящийся к лицу одушевленному. А ты видать, безграмотное чумо.

Гость|23.11.2017 12:28|

возможно как сейчас часто бывает,отец какой нибудь влиятельный,вот и девочку отобрал у матери

Гость|23.11.2017 12:36|

Гость писал(a):

отец какой нибудь влиятельный,вот и девочку отобрал у матери
Имеет право. Вопрос в том кто опекун ребенка. Если суд назначил отца опекуном, то ребенок должен быть с отцом и мать не может ребенка взять и забрать

Гость|23.11.2017 12:40|

никаких судов не было, отец только собирался подать в суд, а он еще не известно как бы решил. Так что девочку у матери никто не отнимет

Гость|23.11.2017 12:46|

Гость писал(a):

Так что девочку у матери никто не отнимет
Теперь заберут:)

Гость|23.11.2017 12:48|

Там мать наркоманка со стажем, у неё ещё один ребёнок неизвестно где.

Имя: Гость
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