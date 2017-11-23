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Происшествия | Под Пензой пожарные потушили вспыхнувший на трассе М5 автомобиль

23.11.2017|19:58
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Вечером в четверг, 23 ноября, под Пензой произошло ДТП с возгоранием автомобиля. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила очевидица аварии по имени Татьяна.

«Только что мы проезжали поворот на поселок Монтажный. На трассе М5 горит легковой автомобиль. Столб дыма и огня! Рядом - пожарная машина, огнеборцы сражаются с пламенем!» - эмоционально описала происходящее свидетельница происшествия.

Татьяна предоставила фотографии, на которых запечатлено происходящее.Видно, как пожарные тушат огонь, охвативший автомобиль.

Сообщение о ЧП появилось и в Интернете.

«Горит машина, трасса М5, район поворота на Монтажку», - появилась запись в группе «Подслушано у водителей» в соцсети «Вконтакте».

«Если есть у кого информация, напишите», - просит другой пользователь.

Событие прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

«Это не дорожно-транспортное происшествие, а возгорание автомобиля. Сообщение о том, что в районе поворота с трассы М5 «Урал» на поселок Монтажный загорелся автомобиль отечественного производства, поступило в 18:20. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет», - рассказала она.

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