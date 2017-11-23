23.11.2017 | 09:06

Во вторник, 21 ноября, в 13:30 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ардым в Пензенском районе находится железнодорожная цистерна, из которой происходит утечка соляной кислоты.

Оперативно прибыв к месту происшествия, спасатели в средствах индивидуальной защиты провели разведку для определения места утечки и ее интенсивности. Получив необходимую информацию, они разработали план устранения утечки.

Затем спасатели организовали освещение зоны аварии, пожарные провели обработку места разлива кислоты пеной для снижения ее концентрации.

«После этого на аварийную цистерну в месте утечки кислоты был установлен магнитный пластырь, что позволило значительно снизить интенсивность вытекания аварийного химически опасного вещества», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.