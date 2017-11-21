21.11.2017 | 17:36

Пензенская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев трех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в областном центре в ноябре.

Так, 8-го числа в 6:30 напротив дома № 168а на проспекте Строителей водитель неустановленного автомобиля сбил женщину и скрылся с места аварии.

15 ноября в 18:20 неизвестный водитель допустил наезд на женщину около дома № 2 в 5-м проезде Громова. 20-го числа в 17:20 у дома № 2а на улице Бородина сбили девушку.

В каждом из случаев пешеходы получили телесные повреждения.

Очевидцев убедительно просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13.