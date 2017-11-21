Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|21 ноя 2017|18:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.82  |  $  59.46
 

Происшествия | В Пензе ГИБДД разыскивает очевидцев трех аварий с пешеходами

21.11.2017|17:36
Печать

Пензенская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев трех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в областном центре в ноябре.

Так, 8-го числа в 6:30 напротив дома № 168а на проспекте Строителей водитель неустановленного автомобиля сбил женщину и скрылся с места аварии.

15 ноября в 18:20 неизвестный водитель допустил наезд на женщину около дома № 2 в 5-м проезде Громова. 20-го числа в 17:20 у дома № 2а на улице Бородина сбили девушку.

В каждом из случаев пешеходы получили телесные повреждения.

Очевидцев убедительно просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!