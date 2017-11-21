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Происшествия | В доме на улице Кулакова в Пензе загорелась электропроводка

21.11.2017|09:41
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В понедельник, 20 ноября, в 22:14 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в многоэтажке на улице Кулакова в Пензе. На его ликвидацию выехали пять человек на двух спецавтомобилях.

Как выяснилось, загорелась электропроводка на площадке между вторым и третьим этажами. Жильцы дома оперативно ликвидировали пожар подручными средствами. Прибывшим на место происшествия огнеборцам даже не пришлось эвакуировать граждан.

«Специалисты обследовали все помещения и убедились, что опасности для людей нет», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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Гость|21.11.2017 10:05|

Алефтина жгёт

Гость|21.11.2017 10:31|

penzainform.ru писал(a):

Жильцы дома оперативно ликвидировали пожар подручными средствами. Прибывшим на место происшествия огнеборцам даже не пришлось эвакуировать граждан.
тогда на фото надо ставить жильцов, кто потушил пожар !

Имя: Гость
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