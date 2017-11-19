19.11.2017 | 11:40

Как видно на записи с камеры видеорегистратора, водитель грузового фургона не останавливается на запрещающий сигнал светофора и, не снижая скорости, выезжает на пешеходный переход, по которому в этот момент идут люди. В результате ДТП, случившегося в июне 2017-го на улице Гагарина, три человека пострадали. В настоящее время расследование обстоятельств и причин произошедшего завершено. Водителю предъявлено обвинение.

«Вину по предъявленному обвинению водитель признал полностью и в содеянном раскаялся. Свои действия он пояснил тем, что в момент проезда перекрестка отвлекся от управления своим транспортным средством», - сообщил следователь специализированного СО СУ УМВД России по Пензенской области Максим Курашенко.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы и лишение права управления автомобилем на три года.