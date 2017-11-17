17.11.2017 | 13:49

В четверг, 16 ноября, на дорогах Пензенской области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы, в том числе несовершеннолетний.

Так, в р. п. Лунино, напротив дома № 3 на улице Ломоносова, в 7:55 34-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz сбил 10-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями.

В Кузнецке, у дома № 132 на улице Пензенской, 48-летний водитель Renault Megane наехал на 30-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами.

В Пензе, около дома № 4 на улице Дружбы, в 12:15 37-летний водитель «Нивы» сбил 38-летнюю женщину. Пешеход получила телесные повреждения и была отправлена в больницу.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.