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Происшествия | В р. п. Лунино водитель Daewoo Matiz сбил 10-летнего мальчика

17.11.2017|13:49
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В четверг, 16 ноября, на дорогах Пензенской области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы, в том числе несовершеннолетний.

Так, в р. п. Лунино, напротив дома № 3 на улице Ломоносова, в 7:55 34-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz сбил 10-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями.

В Кузнецке, у дома № 132 на улице Пензенской, 48-летний водитель Renault Megane наехал на 30-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами.

В Пензе, около дома № 4 на улице Дружбы, в 12:15 37-летний водитель «Нивы» сбил 38-летнюю женщину. Пешеход получила телесные повреждения и была отправлена в больницу.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.

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Гость|17.11.2017 14:05|

penzainform.ru писал(a):

34-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz сбил 10-летнего

На Матисе не может быть водитель, на них ездиЮт бабы.

Гость|17.11.2017 14:09|

Ты сам баба

Гость|17.11.2017 14:16|

А ты

Имя: Гость
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