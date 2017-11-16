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Происшествия | В Волгоградской области Kia с пензенскими номерами врезалась в фуру

16.11.2017|14:04
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В среду, 15 ноября, в Волгоградской области автомобиль с пензенскими номерами попал в серьезную аварию.

По предварительной информации, ДТП случилось в 10:25 на 634-м километре федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Дубовском районе.

39-летний житель Пензенской области ехал на Kia Rio со стороны Камышина к Волгограду. Мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу MAN ТGS с полуприцепом, за рулем которого находился 50-летний житель Курска.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 35-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Источник — фото с сайта 34.мвд.рф
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