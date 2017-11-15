15.11.2017 | 11:23

Во вторник, 14 ноября, на улице Кирова в Пензе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали несовершеннолетнего хулигана.

Экипаж прибыл на место после того, как охранник административного здании нажал кнопку «Тревога», увидев, что молодые люди бьют плафоны уличного освещения. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

«Получив приметы подозреваемых, патруль Росгвардии отправился на их поиски. Недалеко от торгового центра правоохранители заметили молодого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, у которого на руках были следы порезов от стекла», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Юношу 2001 года рождения задержали и передали полиции.