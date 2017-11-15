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Происшествия | В Пензе бойцы Росгвардии задержали пьяного подростка за хулиганство

15.11.2017|11:23
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Во вторник, 14 ноября, на улице Кирова в Пензе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали несовершеннолетнего хулигана.

Экипаж прибыл на место после того, как охранник административного здании нажал кнопку «Тревога», увидев, что молодые люди бьют плафоны уличного освещения. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

«Получив приметы подозреваемых, патруль Росгвардии отправился на их поиски. Недалеко от торгового центра правоохранители заметили молодого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, у которого на руках были следы порезов от стекла», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Юношу 2001 года рождения задержали и передали полиции.

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Гость|15.11.2017 12:06|

penzainform.ru писал(a):

Недалеко от торгового центра правоохранители заметили молодого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения
Признать человека пьяным может только экспертиза. Похоже пензенская росгвардия взяла за правило выносить обвинительные заключения просто потому что. Какие они после этого правоохранители? Преступники обыкновенные.

Гость|15.11.2017 12:23|

Гость писал(a):

Похоже пензенская росгвардия взяла за правило выносить обвинительные заключения просто потому что. Какие они после этого правоохранители? Преступники обыкновенные.
Ну какой же трезвый будет руками молотит плафоны всё записано на камеры, паренёк был некакущий.

Гость|15.11.2017 12:23|

Гость писал(a):

Признать человека пьяным может только экспертиза. Похоже пензенская росгвардия взяла за правило выносить обвинительные заключения просто потому что. Какие они после этого правоохранители? Преступники обыкновенные.
Для того что бы определить опьянение (если подозреваемый лыка не вяжет) экспертиза не нужна.

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