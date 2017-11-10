10.11.2017 | 10:06

Утром в пятницу, 10 ноября, около 10 часов утра пензенцы лишились возможности выйти из общественного транспорта на остановке «Площадь Ленина». Причиной тому стало полицейское оцепление.

Как сообщили очевидцы, на место кроме стражей порядка подъехали пожарная машина и скорая помощь. Перекрыта одна полоса движения на Кирова, а общественный транспорт проезжает мимо остановки.

«За остановкой обнаружен бесхозный чемодан. На месте работают взрывотехники и кинолог с собакой», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.