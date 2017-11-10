В пятницу, 10 ноября, в здании дрожжевого завода в Пензе случилось ЧП. О произошедшем в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщили очевидцы.
«Я ехал мимо на машине, услышал сильный хлопок, с завода полетели запчасти на приличное расстояние», - рассказал один из жителей областного центра.
«Разорвало цистерну, люк отрикошетил от здания полиции, волной выбило стекла в здании», - пояснил другой очевидец.
В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили, что на предприятии произошел хлопок.
«В 11:20 разорвало емкость при сливании жидкости. Ни возгорания, ни пострадавших не было», - отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте работает полиция.
С Праздником!
penzainform.ru писал(a):100% цистерна пойдёт голосовать за Навального и против Попковых.