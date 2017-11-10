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Происшествия | В Пензе на дрожжевом заводе произошел хлопок

10.11.2017|11:40
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В пятницу, 10 ноября, в здании дрожжевого завода в Пензе случилось ЧП. О произошедшем в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщили очевидцы.

«Я ехал мимо на машине, услышал сильный хлопок, с завода полетели запчасти на приличное расстояние», - рассказал один из жителей областного центра.

«Разорвало цистерну, люк отрикошетил от здания полиции, волной выбило стекла в здании», - пояснил другой очевидец.

В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили, что на предприятии произошел хлопок.

«В 11:20 разорвало емкость при сливании жидкости. Ни возгорания, ни пострадавших не было», - отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает полиция.

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Гость|10.11.2017 12:06|

С Праздником!

penzainform.ru писал(a):

«Разорвало цистерну, люк отрикошетил от здания полиции, волной выбило стекла в здании»
100% цистерна пойдёт голосовать за Навального и против Попковых.

Гость|10.11.2017 12:08|

"Хлопок" в ладошки? Может это аплодисменты начинались?

Гость|10.11.2017 12:16|

это не хлопОк, а хлОпок )

Гость|10.11.2017 12:19|

Затеяли брагу, с дрожжами не рассчитали.

Гость|10.11.2017 12:20|

брага разлилась...ура !!!!, народ, быстрее к заводу бежим,...пока УМВД все не слизали !

Гость|10.11.2017 12:21|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время на месте работает полиция.
Праздник мента явно удался, с утра чемоданчик на пл. Ленина, теперь хлопок на дрожжжевом, что же будет вечером ?

Гость|10.11.2017 12:23|

не в 11:20, а в 11:10, и это был не хлопок, говорите как есть - "взрыв цистерны"

Гость|10.11.2017 12:23|

Гость писал(a):

Гость|10.11.2017 12:19|

Затеяли брагу, с дрожжами не рассчитали.

Сегодня праздник у ментов,

Сегодня будет брага!

Гость|10.11.2017 12:25|

penzainform.ru писал(a):

«Разорвало цистерну, люк отрикошетил от здания полиции, волной выбило стекла в здании»
penzainform.ru писал(a):
«Разорвало цистерну, люк отрикошетил от здания полиции, волной выбило стекла в здании»
penzainform.ru писал(a):
произошел хлопок
penzainform.ru писал(a):
произошел хлопок
Хх, от хлопка люк отлетел в здание полиции и отрекошетил от него

Гость|10.11.2017 12:28|

penzainform.ru писал(a):

люк отрикошетил от здания полиции,
Уж не умышленно ли прицелились?

Гость|10.11.2017 12:28|

Да кто же это придумал хлопками взрывы называть? Не желаете травмировать тонкую душевную организацию общества потребленцев?

Гость|10.11.2017 12:31|

Гость писал(a):

Да кто же это придумал хлопками взрывы называть?
Тебе, полудурку, в энциклопедию влом заглянуть. Госспади прости, вот днище-то.

Взрыв - это когда имеет место детонация в обьёме активного вещества. Ясно или дальше разжевать, до манной каши?

Имя: Гость
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