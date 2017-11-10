10.11.2017 | 11:40

В пятницу, 10 ноября, в здании дрожжевого завода в Пензе случилось ЧП. О произошедшем в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщили очевидцы.

«Я ехал мимо на машине, услышал сильный хлопок, с завода полетели запчасти на приличное расстояние», - рассказал один из жителей областного центра.

«Разорвало цистерну, люк отрикошетил от здания полиции, волной выбило стекла в здании», - пояснил другой очевидец.

В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили, что на предприятии произошел хлопок.

«В 11:20 разорвало емкость при сливании жидкости. Ни возгорания, ни пострадавших не было», - отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает полиция.