06.11.2017 | 14:16

Одно из подворий в 1-м проезде Новоселов, который располагается в микрорайоне Заря, признано очагом по бешенству. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Пензенской области Валерий Савин 2 ноября.

Территория вокруг объявлена неблагополучной по бешенству животных, карантин наложен на указанный проезд, ул. Малоэтажную и 2-й проезд Малоэтажный.

На период карантина запрещена торговля домашними животными в неблагополучном пункте, а также вывоз собак и кошек за пределы обозначенной территории. Запланировано провести дезинфекцию мест содержания больных и павших от бешенства животных, а также мест обнаружения их трупов, говорится в тексте постановлении.

С начала 2017 года в Пензенской области зарегистрировано 11 случаев бешенства животных: в Пензе, Бековском, Белинском, Шемышейском, Бессоновском, Лунинском, Мокшанском и Пензенском районах. Среди заболевших одна корова, три лисы, три собаки и четыре кошки.

Специалисты отмечают тенденцию к активизации эпизоотического процесса: четыре случая заболевания из общего количества зарегистрированы в период с 5 октября. Они произошли в Лунинском и Пензенском районах, а также в областном центре.