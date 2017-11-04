04.11.2017 | 16:59

В ночь на субботу, 4 ноября, у дома № 68 на улице Чкалова в Пензе произошел порыв водопроводной трубы диаметром 400 мм.

Без горячей воды остались семь многоквартирных домов, без холодного водоснабжения — 26.

«В устранении порыва были задействованы две бригады аварийной службы, экскаватор, водооткачивающий насос на базе трактора МТЗ и самосвал. Специалисты горводоканала оперативно провели ремонтные работы, устранив утечку, и в 13:00 вода поступила в жилые дома», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.