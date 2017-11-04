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Происшествия | В Пензе ликвидирована утечка из водопровода на улице Чкалова

04.11.2017|16:59
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В ночь на субботу, 4 ноября, у дома № 68 на улице Чкалова в Пензе произошел порыв водопроводной трубы диаметром 400 мм.

Без горячей воды остались семь многоквартирных домов, без холодного водоснабжения — 26.

«В устранении порыва были задействованы две бригады аварийной службы, экскаватор, водооткачивающий насос на базе трактора МТЗ и самосвал. Специалисты горводоканала оперативно провели ремонтные работы, устранив утечку, и в 13:00 вода поступила в жилые дома», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|04.11.2017 17:33|

Утечка газа равносльна утечкой инфа из РПЦ.

Гость|04.11.2017 17:48|

Это подарок к празднику жителям Пензы! И это не последний!

Гость|04.11.2017 17:50|

Давайте имена рабочих увековечим на граните и памятник поставим.

Гость|04.11.2017 18:05|

Опять "порыв"! Порыв - это от слова порваться. Порваться может нитка, а водопроводная труба - это техническое сооружение!

Имя: Гость
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