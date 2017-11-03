03.11.2017 | 14:46

В четверг, 2 ноября, на дорогах Пензенской области пострадали два пешехода.

Первое ДТП произошло в Тамале. По предварительным данным, в 17:22 напротив дома № 38 на Транспортной улице 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva наехал на 60-летнюю женщину.

Второе происшествие случилось в Белинском. В 19:55 напротив дома № 84 на улице Ленина под колесами ВАЗ-21099, которым управлял 53-летний мужчина, оказалась 46-летняя женщина.

Обе пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По фактам ДТП проводится проверка, сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.