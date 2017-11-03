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Происшествия | За один вечер машины сбили двух жительниц Пензенской области

03.11.2017|14:46
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В четверг, 2 ноября, на дорогах Пензенской области пострадали два пешехода.

Первое ДТП произошло в Тамале. По предварительным данным, в 17:22 напротив дома № 38 на Транспортной улице 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva наехал на 60-летнюю женщину.

Второе происшествие случилось в Белинском. В 19:55 напротив дома № 84 на улице Ленина под колесами ВАЗ-21099, которым управлял 53-летний мужчина, оказалась 46-летняя женщина.

Обе пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По фактам ДТП проводится проверка, сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|03.11.2017 15:13|

penzainform.ru писал(a):

Второе происшествие случилось в Белинском. В 19:55 напротив дома № 84 на улице Ленина под колесами ВАЗ-21099, которым управлял 53-летний мужчина, оказалась 46-летняя женщина.
напротив пищпрома. темень и грязь непролазная по обочине.

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