02.11.2017 | 15:04

В четверг, 2 ноября, на 4-м километре трассы Пенза - Кондоль случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

В 6:25 в районе села Воскресеновка столкнулись сразу три автомобиля: Chevrolet Niva, которой управлял 45-летний водитель, Hyundai, где за рулем находился 50-летний мужчина, и Toyota под управлением 33-летнего водителя.

В результате аварии водитель Chevrolet Niva погиб на месте. 24-летняя пассажирка этой машины госпитализирована с телесными повреждениями. В больницу также доставлен водитель Hyundai.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.