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Происшествия | На трассе под Пензой в ДТП погиб 45-летний водитель Chevrolet Niva

02.11.2017|15:04
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В четверг, 2 ноября, на 4-м километре трассы Пенза - Кондоль случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

В 6:25 в районе села Воскресеновка столкнулись сразу три автомобиля: Chevrolet Niva, которой управлял 45-летний водитель, Hyundai, где за рулем находился 50-летний мужчина, и Toyota под управлением 33-летнего водителя.

В результате аварии водитель Chevrolet Niva погиб на месте. 24-летняя пассажирка этой машины госпитализирована с телесными повреждениями. В больницу также доставлен водитель Hyundai.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — Фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|02.11.2017 15:48|

ребята, кто знает подробности, напишите пожалйуста, а то от журналюг ничего не дождёшься

Гость|02.11.2017 16:24|

а что писать то, утро, гололед, занос и результат

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