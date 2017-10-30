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Происшествия | В Рязанской области в ДТП с участием пензенца пострадали четыре человека

30.10.2017|11:40
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В пятницу, 27 октября, в Шацком районе Рязанской области житель Пензы попал в аварию, в которой пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

«В 5:30 на 369-м километре федеральной дороги М5 «Урал» 47-летний житель Пензы, ехавший на Kia Rio, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в автомобиль Mazda 5, за рулем которого находился 45-летний водитель», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Рязанской области.

В аварии получили травмы водитель Kia Rio и его 35-летний пассажир, а также пассажирки автомобиля Mazda: 40-летняя женщина и 7-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье в детском кресле.

Источник — фото с сайта 62.мвд.рф
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