27.10.2017 | 14:10

В среду, 25 октября, семья, проживающая в рабочем поселке Лунино, понесла серьезные материальные потери: пожар уничтожил часть нажитого имущества, как движимого, так и недвижимого.

С утра сын хозяйки дома, расположенного на улице Маяковского, затопил баню. А в 9:26 на пульт дежурного уже поступил сигнал о возгорании: горела не только баня, но и сарай.

По улицам рабочего поселка промчались две машины алого цвета, в которых ехали пять огнеборцев. Однако вскоре стало ясно, что им требуется помощь, и к месту пожара прибыл еще один расчет из трех человек на спецавтомобиле.

«Баня была полностью охвачена огнем. Горел и дощатый гараж, в котором находилась автомашина ГАЗ-66. Огонь перекинулся на террасу дома. Из-за того, что все постройки находились вплотную, существовала угроза распространения огня на домовладение. Но благодаря оперативным действиям сотрудников пожарно-спасательной части дом удалось спасти. В результате сгорели баня, гараж, ГАЗ-66 и терраса», - приводит издание Лунинского района «Сурская правда» слова заместителя начальника ПСЧ-32 Владимира Филимонова.

По словам начальника ОНД по Лунинскому, Иссинскому и Мокшанскому районам Андрея Серова, причина возгорания установлена - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации дымохода бани.