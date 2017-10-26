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Происшествия | В Каменском районе 32-летний велосипедист погиб в ДТП с «Нивой»

26.10.2017|11:38
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В среду, 25 октября, в Каменском районе, на 27-м километре дороги Каменка - Междуречье - Крыловка, произошло ДТП, в котором погиб человек.

В 17:40 47-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил 32-летнего велосипедиста. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

После столкновения автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Находившегося за рулем мужчину госпитализировали с телесными повреждениями. 40-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|26.10.2017 12:06|

как всегда ничего не понятно ,во сколько часов был ли жилет на велике пьяный или нет ну и так далее . Журналюги блин

Гость|26.10.2017 12:16|

Гость писал(a):

как всегда ничего не понятно ,во сколько часов был ли жилет на велике пьяный или нет ну и так далее . Журналюги блин
и совсем неясно, в каком техническом состоянии были авто и велик

Гость|26.10.2017 12:34|

к всегда ничего не понятно ,во сколько часов был ли жилет на велике пьяный или нет ну и так далее . Журналюги блин

В 17:40!!!!!

Гость|26.10.2017 12:41|

кто-то где-то что-то слышал, вот и вся новость

Гость|26.10.2017 12:45|

летнего велосипедиста...

Гость|26.10.2017 12:55|

велосипедист был пьяный, ехал по полосе встречного движения

Гость|26.10.2017 13:20|

Гость писал(a):

велосипедист был пьяный, ехал по полосе встречного движения
И по этому его надо было сбивать?

Имя: Гость
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