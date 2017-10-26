26.10.2017 | 11:38

В среду, 25 октября, в Каменском районе, на 27-м километре дороги Каменка - Междуречье - Крыловка, произошло ДТП, в котором погиб человек.

В 17:40 47-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил 32-летнего велосипедиста. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

После столкновения автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Находившегося за рулем мужчину госпитализировали с телесными повреждениями. 40-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.