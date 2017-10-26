26.10.2017 | 18:15

Вечером в четверг, 26 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» стали поступать звонки от обеспокоенных горожан, которые заметили, как сотрудники правоохранительных органов организуют оцепление ТЦ «Высшая лига».

«Что происходит? Звонок о минировании? Вроде бы кинотеатр там не показывает «Матильду», - строили предположения пензенцы.

ИА «ПензаИнформ» обратилось в пресс-службу регионального УМВД России за официальным комментарием. «Около продуктового магазина «Два гуся» был обнаружен бесхозный предмет, это произошло около 18:00», - пояснили в ведомстве.

На место прибыли сотрудники всех оперативных служб. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали. Но тревога оказалась ложной: бесхозным предметом был пакет с одеждой и мелочью.