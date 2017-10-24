24.10.2017 | 11:12

Вечером в понедельник, 23 октября, в Пензе произошла авария, в которой пострадала 36-летняя автолюбительница. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 20:10 у дома № 122 на улице Аустрина ее «Лада-Калина» столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Женщина, управлявшая «Ладой», была доставлена в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.