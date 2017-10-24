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Происшествия | В Пензе в вечернем ДТП пострадала автолюбительница на «Ладе-Калине»

24.10.2017|11:12
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Вечером в понедельник, 23 октября, в Пензе произошла авария, в которой пострадала 36-летняя автолюбительница. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 20:10 у дома № 122 на улице Аустрина ее «Лада-Калина» столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Женщина, управлявшая «Ладой», была доставлена в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

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Гость|24.10.2017 12:23|

Как всегда никаких подробностей-кто виноват,кто куда выехал,кто кого не пропустил?!хотя всё ясно,виновата "её Лада-Калина"!

Имя: Гость
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