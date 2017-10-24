24.10.2017 | 14:00

В полицию поступил звонок из Камешкирской участковой больницы: дежурный врач сообщил стражам порядка, что в лечебное учреждение доставлен житель села Лапшово. Медики диагностировали у него ушибы грудной клетки и тупую травму живота.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что телесные повреждения стали следствием не криминальных разборок, а несчастного случая.

Как выяснилось, сельчанин припарковал у дома свой автомобиль «Нива», однако забыл включить стояночный тормоз. «Нива» стронулась с места и покатилась. Автовладелец попытался остановить ее на ходу и в итоге попал под собственную легковушку.

«Медики оказали далеко не юному сельчанину помощь и госпитализировали в Кузнецкую межрайонную больницу», - сообщает газета Камешкирского района «Новь».