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Происшествия | В Камешкирском районе автовладелец попал под собственную «Ниву»

24.10.2017|14:00
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В полицию поступил звонок из Камешкирской участковой больницы: дежурный врач сообщил стражам порядка, что в лечебное учреждение доставлен житель села Лапшово. Медики диагностировали у него ушибы грудной клетки и тупую травму живота.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что телесные повреждения стали следствием не криминальных разборок, а несчастного случая.

Как выяснилось, сельчанин припарковал у дома свой автомобиль «Нива», однако забыл включить стояночный тормоз. «Нива» стронулась с места и покатилась. Автовладелец попытался остановить ее на ходу и в итоге попал под собственную легковушку.

«Медики оказали далеко не юному сельчанину помощь и госпитализировали в Кузнецкую межрайонную больницу», - сообщает газета Камешкирского района «Новь».

Источник — фото Pixabay.com
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