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Происшествия | В селе Радищево при пожаре в нежилом доме погиб 28-летний мужчина

22.10.2017|11:54
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В субботу, 21 октября, в селе Радищево Кузнецкого района произошел пожар, унесший жизнь человека. Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 10:04.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области, на улице Овражной огнем был охвачен деревянный нежилой дом. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате погиб 28-летний мужчина.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек, четыре единицы техники», - уточнили в пресс-службе.

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Гость|22.10.2017 12:18|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
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