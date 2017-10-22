22.10.2017 | 11:54

В субботу, 21 октября, в селе Радищево Кузнецкого района произошел пожар, унесший жизнь человека. Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 10:04.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области, на улице Овражной огнем был охвачен деревянный нежилой дом. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате погиб 28-летний мужчина.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек, четыре единицы техники», - уточнили в пресс-службе.