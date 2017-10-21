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Происшествия | За сутки на дорогах области под колесами оказались двое взрослых и ребенок

21.10.2017|12:06
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В пятницу, 20 октября, в Пензенской области пострадали три пешехода. В Пензе «Газель» сбила 11-летнего школьника.

Еще одно происшествие случилось в Тамалинском районе. По предварительным данным, в 15:45 на автодороге Белинский - Тамала 18-летний молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ-2112, наехал на 57-летнего мужчину.

В 19:09 инцидент произошел в Кузнецком районе. На 745-м километре федеральной трассы М5 «Урал» Ford Focus под управлением 36-летнего водителя сбил 31-летнего пешехода.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, попавшие под колеса автомобилей пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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