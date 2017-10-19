Напротив дома № 8 на улице Воронова практически лоб в лоб столкнулись Renault Koleos и «Лада-Гранта», пострадал один человек. По словам очевидцев и участников аварии, водитель иномарки совершал маневр, пытаясь выехать с парковочной зоны.
«Белая машина шла по центру, скорость хорошая была. Меня одна пропустила, а эту я не заметил. Общая невнимательность. Он лобик себе разбил, а я пока живой», - прокомментировал ситуацию водитель автомобиля Renault Koleos Александр.
Молодого человека, управлявшего «Ладой-Грантой», с места происшествия госпитализировали с рассечением и подозрением на черепно-мозговую травму. От повреждений его не спасли даже подушки безопасности. Водитель Renault Koleos отделался царапинами. Оба транспортных средства нуждаются в капитальном ремонте.
Старый дол.б и врун.
Сначала рассказывает, как гранта "хорошо шла", потом говорит - не заметил.
Да не незаметил, а положил ты болт, чучело усатое на других. Большинство водятлов на машинах с п.ой на капоте ездят как этот олигофрен. Выезжают спокойно под машины, не говоря уж про мотоциклы. Еще в щетку свою под носом усмехаются, типа - нех гонять, проучу тебя щас маленько.
Одно слово - у.бки.