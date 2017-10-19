19.10.2017 | 17:49

Напротив дома № 8 на улице Воронова практически лоб в лоб столкнулись Renault Koleos и «Лада-Гранта», пострадал один человек. По словам очевидцев и участников аварии, водитель иномарки совершал маневр, пытаясь выехать с парковочной зоны.

«Белая машина шла по центру, скорость хорошая была. Меня одна пропустила, а эту я не заметил. Общая невнимательность. Он лобик себе разбил, а я пока живой», - прокомментировал ситуацию водитель автомобиля Renault Koleos Александр.

Молодого человека, управлявшего «Ладой-Грантой», с места происшествия госпитализировали с рассечением и подозрением на черепно-мозговую травму. От повреждений его не спасли даже подушки безопасности. Водитель Renault Koleos отделался царапинами. Оба транспортных средства нуждаются в капитальном ремонте.