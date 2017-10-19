19.10.2017 | 18:14

В Пензе гость из Чувашской Республики снес габаритные ворота и застрял под железнодорожным переездом на улице Ерик. Иногородний водитель большегруза двигался на улицу Рябова (туда он должен был доставить мебель), но сбился с пути и угодил в ловушку - фура не прошла по высоте под мостом.

Сотрудникам в оранжевых жилетах не первый раз приходится устранять последствия подобных происшествий. А ведь здесь висит ограничивающий знак - высота автомобиля не должна превышать 3,1 метра. Кстати, за повреждение дорожных сооружений виновнику аварии грозит штраф 5 000 рублей.

Невнимательный водитель доставил пензенцам серьезные неудобства: водители не могли проехать по своей полосе в сторону Маяка. В результате происшествия на несколько часов образовалась большая пробка.