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Происшествия | Из ДВС «Сура» из-за подозрительной коробки эвакуировали 26 человек

19.10.2017|14:05
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В четверг, 19 октября, посетителей и сотрудников дворца водного спорта «Сура» эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Сигнал об обнаружении в коридоре на втором этаже, напротив кабинета администратора, коробки из-под обуви, обмотанной скотчем, поступил в пензенскую полицию в 12:47.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на место выехали представители всех спецподразделений, кинологи, инженерно-техническая группа. Территорию оцепили.

«Из здания были эвакуированы 26 человек. После проверки оказалось, что подозрительный предмет - это посылка, внутри которой лежал новый сотовый телефон, не представлявший угрозы для окружающих», - уточнили в пресс-службе Управления МВД РФ по Пензенской области.

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Гость|19.10.2017 14:39|

Это кто же новенький сотовый забыл? Что-то не так тут.

Имя: Гость
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