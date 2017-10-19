19.10.2017 | 14:05

В четверг, 19 октября, посетителей и сотрудников дворца водного спорта «Сура» эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Сигнал об обнаружении в коридоре на втором этаже, напротив кабинета администратора, коробки из-под обуви, обмотанной скотчем, поступил в пензенскую полицию в 12:47.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на место выехали представители всех спецподразделений, кинологи, инженерно-техническая группа. Территорию оцепили.

«Из здания были эвакуированы 26 человек. После проверки оказалось, что подозрительный предмет - это посылка, внутри которой лежал новый сотовый телефон, не представлявший угрозы для окружающих», - уточнили в пресс-службе Управления МВД РФ по Пензенской области.