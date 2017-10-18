18.10.2017 | 10:22

Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 80-летнюю жительницу поселка Верхозим Кузнецкого района Валентину Егоровну Семенову.

«Во вторник, 17 октября, пожилая женщина ушла в лес за грибами в районе Верхозима и не вернулась домой. В 17:04 в полицию обратился с заявлением сын пенсионерки. До сих пор место ее нахождения неизвестно», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионерка имеет рост 160 см, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза. Была одета в темно-синий плащ, коричневые резиновые сапоги, платок. Женщина хромает на правую ногу и ходит с тростью.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валентины Семеновой, просят сообщить по телефонам 02, 8-800-700-54-52 или 112.