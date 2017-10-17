Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 окт 2017|11:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  67.30  |  $  57.09
 

Происшествия | На улице Чапаева погибла 23-летняя девушка, упавшая с балкона

17.10.2017|10:36
Печать

В понедельник, 16 октября, на улице Чапаева в Пензе было обнаружено тело 23-летней девушки.

Сигнал о том, что она упала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, поступил в пензенскую полицию в 1:50.

«Как выяснилось, это была квартира, где девушка проживала. От полученных травм она скончалась на месте», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Проверку по данному факту предстоит провести сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2017 11:03|

С четвёртого ?

Гость|17.10.2017 11:08|

стабильность...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!