В понедельник, 16 октября, на улице Чапаева в Пензе было обнаружено тело 23-летней девушки.
Сигнал о том, что она упала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, поступил в пензенскую полицию в 1:50.
«Как выяснилось, это была квартира, где девушка проживала. От полученных травм она скончалась на месте», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Проверку по данному факту предстоит провести сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.
С четвёртого ?