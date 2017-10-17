17.10.2017 | 10:36

В понедельник, 16 октября, на улице Чапаева в Пензе было обнаружено тело 23-летней девушки.

Сигнал о том, что она упала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, поступил в пензенскую полицию в 1:50.

«Как выяснилось, это была квартира, где девушка проживала. От полученных травм она скончалась на месте», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Проверку по данному факту предстоит провести сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.