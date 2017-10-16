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Происшествия | За выходные в Пензенской области в ДТП пострадали еще три пешехода

16.10.2017|12:07
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В минувшие выходные, 14-15 октября, на дорогах области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы.

Так, в субботу в 5:40 напротив дома № 16 на улице Кирова в селе Богословка Пензенского района 33-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 60-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу с телесными повреждениями.

В воскресенье в 17:48 на 13-м километре дороги «Подъезд к г. Кузнецку с восточной стороны» 42-летний водитель на «Ладе-Гранте» допустил наезд на 66-летнего мужчину. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

В тот же вечер в 18:45 в Заречном, напротив дома № 42 на улице Ленина, 27-летний водитель на Mitsubishi Colt сбил 52-летнюю женщину. Последняя с телесными повреждениями была отправлена в медицинское учреждение.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по каждому из фактов проводится проверка.

В Нижнеломовском районе 15 октября произошло ДТП с трагическими последствиями: под колесами Toyota Hilux погиб 30-летний пешеход.

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Гость|16.10.2017 12:18|

Страдальцы... Страдания Человеком человекообразных делают.

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