14.10.2017 | 10:38

В пятницу, 13 октября, в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

В 16:00 у дома № 30 на улице Баумана 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 15-летнего подростка. Последний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В 18:45 напротив дома № 14 на улице Кулакова 77-летний пенсионер, сидевший а рулем «семерки», допустил наезд на 44-летнего мужчину. Пешехода с травмами отправили в медицинское учреждение.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по обоим фактам проводится проверка.