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Происшествия | На улице Баумана водитель ВАЗ-2114 сбил 15-летнего подростка

14.10.2017|10:38
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В пятницу, 13 октября, в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

В 16:00 у дома № 30 на улице Баумана 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 15-летнего подростка. Последний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В 18:45 напротив дома № 14 на улице Кулакова 77-летний пенсионер, сидевший а рулем «семерки», допустил наезд на 44-летнего мужчину. Пешехода с травмами отправили в медицинское учреждение.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по обоим фактам проводится проверка.

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Гость|14.10.2017 10:51|

Закон Дарвиан в действии.

Гость|14.10.2017 11:03|

Никогда у нас такого не было, и вот опять!

Имя: Гость
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