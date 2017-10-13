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Происшествия | В Тамалинском районе огонь уничтожил две тонны подсолнечника

13.10.2017|10:39
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В пятницу ночью, 13 октября, в поселке Степном Тамалинского района случился пожар в зерносушилке. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 1:45.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сгорело две тонны семян подсолнечника, более 20 тонн удалось спасти.

«Пожарная часть находится далеко, поэтому огонь был потушен силами муниципальной пожарной охраны сел Волчий Враг и Ульяновка, а также добровольцев из числа сотрудников зерносушилки, боявшихся остаться без урожая», - уточнили в ведомстве.

Для ликвидации последствий случившегося привлекались шесть человек, две единицы техники.

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