13.10.2017 | 15:14

На перекрестке улиц Ягодной и Коннозаводской произошло трагическое ДТП: под колесами автомобиля погиб ребенок. Девятилетний Степан возвращался домой после занятий в танцевальном кружке. Он скончался на глазах у 11-летнего брата.

«Водитель автомобиля Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, допустил наезд на пешехода, мальчика 2008 года рождения», - сообщил старший инспектор отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

По словам очевидцев, трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе. Машина сбила ребенка и протащила его не менее 20 метров до знака «Осторожно, дети».

Весть о гибели третьеклассника быстро разошлась по поселку Ахуны. Неравнодушные пензенцы несут к месту аварии цветы и игрушки. Так взрослые стараются привлечь внимание к проблеме безопасности своих детей.

«Дорога отремонтирована, но здесь постоянно летят машины с горы и не смотрят ни на светофоры, ни на то, что дети переходят. Буквально сегодня мы шли с детьми, переходили дорогу, а машины несутся со свистом», - рассказала жительница п. Ахуны Елена Пшеничнова.

По этому пешеходному переходу ребята часто идут по дороге в школу. Также многие мальчишки и девчонки занимаются в местном филиале детской школы «Заря».

К освещению около зебры претензий у местных нет - фонари горят.

«Нужно увеличить время перехода, сделать не 10 секунд, а больше и положить «лежачего полицейского», - предложила Елена Пшеничнова.

Сотрудники Госавтоинспекции не перестают напоминать о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге.