13.10.2017 | 17:53

В пятницу, 13 октября, в работе насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», возникли технические неисправности. В результате чего по состоянию на 15:00 без отопления остались 103 квартиры в 31 доме на улицах Кижеватова и Воронова.

«Было установлено, что на 5-й насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», произошло засорение трубки регулятора обратного давления. Из-за этой технической неполадки в сети резко повысилось давление, и в части многоквартирных домов были повреждены батареи отопления», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В помощь ресурсоснабжающей компании для устранения аварии привлекли 12 бригад специалистов муниципальных предприятий. Все они работают на местах.

ПАО «Т Плюс» готово бесплатно предоставить оставшимся без тепла жителям радиаторы.

«При обнаружении повреждений батарей отопления жителям улиц Кижеватова и Воронова рекомендуется обращаться в ЕДДС по телефону 05 или в диспетчерскую службу управляющей компании «Жилье-19» по телефону 98-01-00», - добавили в пресс-службе.