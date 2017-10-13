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Происшествия | 103 квартиры на улицах Кижеватова и Воронова остались без отопления

13.10.2017|17:53
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В пятницу, 13 октября, в работе насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», возникли технические неисправности. В результате чего по состоянию на 15:00 без отопления остались 103 квартиры в 31 доме на улицах Кижеватова и Воронова.

«Было установлено, что на 5-й насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», произошло засорение трубки регулятора обратного давления. Из-за этой технической неполадки в сети резко повысилось давление, и в части многоквартирных домов были повреждены батареи отопления», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В помощь ресурсоснабжающей компании для устранения аварии привлекли 12 бригад специалистов муниципальных предприятий. Все они работают на местах.

ПАО «Т Плюс» готово бесплатно предоставить оставшимся без тепла жителям радиаторы.

«При обнаружении повреждений батарей отопления жителям улиц Кижеватова и Воронова рекомендуется обращаться в ЕДДС по телефону 05 или в диспетчерскую службу управляющей компании «Жилье-19» по телефону 98-01-00», - добавили в пресс-службе.

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Гость|13.10.2017 18:54|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Гость|13.10.2017 19:14|

penzainform.ru писал(a):

ПАО «Т Плюс» готово бесплатно предоставить оставшимся без тепла жителям радиаторы.
не ребята не прокатит- только в суд, батареи, работа, испорченые обои и полы, моральный ущерб. пора лечить упырей.

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