В среду, 11 октября, напротив дома № 107 на улице Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
В 10:10 там столкнулись автомобили ВАЗ-2112, которым управлял 20-летний молодой человек, и ГАЗ, за рулем которого находился 38-летний мужчина.
В результате аварии водитель и 19-летний пассажир легковой машины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для полного обследования.
«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
там вроде телевидение было. Неужели не трупТВ снимал там сюжет.