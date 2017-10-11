11.10.2017 | 14:11

В среду, 11 октября, напротив дома № 107 на улице Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В 10:10 там столкнулись автомобили ВАЗ-2112, которым управлял 20-летний молодой человек, и ГАЗ, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате аварии водитель и 19-летний пассажир легковой машины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для полного обследования.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.