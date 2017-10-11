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Происшествия | В аварии на улице Окружной в Пензе пострадали два человека

11.10.2017|14:11
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В среду, 11 октября, напротив дома № 107 на улице Окружной случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В 10:10 там столкнулись автомобили ВАЗ-2112, которым управлял 20-летний молодой человек, и ГАЗ, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате аварии водитель и 19-летний пассажир легковой машины получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для полного обследования.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото Юры Шибляева, vk.com, группа «Пенза live»
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Гость|11.10.2017 14:37|

там вроде телевидение было. Неужели не трупТВ снимал там сюжет.

Гость|11.10.2017 14:54|

И снова водитель "Моей родни". Лично был свидетелем, как из такого ГАЗа выскочил водила и избил пешехода прям на пешеходном переходе, как раз на Окружной, за то, что тот неожиданно вышел на проезжую часть. Не удивлюсь, если водитель тот же.

Гость|11.10.2017 14:56|

Гость писал(a):

Гость|11.10.2017 14:54
ты идиот? причём тут водитель моей родни? Двенарь в него влетел

Гость|11.10.2017 15:23|

penzainform.ru писал(a):

20-летний молодой человек
а на троллейбусе в универ уже никак

Гость|11.10.2017 15:40|

Туда троллейбусы не ходЮт.

Имя: Гость
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