Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 окт 2017|11:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

Происшествия | В сауне на ул. Бакунина заложницам угрожали пистолетом и ножом

07.10.2017|09:58
Печать

«Откройте! Полиция! В случае неоткрывания будет проводиться штурм!» - выкрикнул представитель правоохранительных органов. Так закончился банный день в здании № 2Б на улице Бакунина.

Вечером на место происшествия стянулись десятки сотрудников различных спецслужб. Все подъездные пути к берегу Суры в районе Бакунинского моста были перекрыты.

«6 октября в полицию Пензы поступило сообщение о том, что в сауне, расположенной в центре города, неизвестный удерживает трех женщин под угрозой оружия. Сотрудниками полиции и Росгвардии в результате совместной операции злоумышленник был задержан. Никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Переговоры со злоумышленником результатов не дали, и после штурма здания сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину, угрожавшего женщинам в бане.

На место ЧП прибыл руководитель регионального управления МВД РФ Юрий Рузляев. Между ним и злоумышленником состоялся такой диалог.

- Что ты не стал сдаваться?

- А я кому-то вред причинил?

- А что ты хотел сделать-то? Для чего тебе девчонки-то?

- А что девчонки? Они в добре и в порядке.

- Понятно. Ну, все, тогда ведите.

По факту случившегося следственным отделом по Железнодорожному району города Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы с применением оружия в отношении двух и более лиц».

Подозреваемому грозит наказание в виде законного лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

0
0
0
0
 
Гость|07.10.2017 10:24|

В Обнинске цыгане начали продавать на улице поддельные биткоины

Гость|07.10.2017 10:39|

надо было может предложить полторашку холодненького пива с рыбой

Гость|07.10.2017 10:45|

Грешно смеяться, но реально смешно))) Террорист пензенского масштаба

Гость|07.10.2017 10:56|

Чей бордель?Рузляев не хочет выяснить?

Гость|07.10.2017 11:06|

Прикрыть все эти конторки.

Гость|07.10.2017 11:11|

Не выполняли его прихоти и он разозлился

Гость|07.10.2017 11:13|

что же девчонок-то не спросили?

Гость|07.10.2017 11:13|

Одни сауны по Пензе и все закрытые работают по ночам

Гость|07.10.2017 11:14|

Гость писал(a):

Не выполняли его прихоти и он разозлился
а оружие с собой зачем в баню взял?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!