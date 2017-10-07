07.10.2017 | 09:58

«Откройте! Полиция! В случае неоткрывания будет проводиться штурм!» - выкрикнул представитель правоохранительных органов. Так закончился банный день в здании № 2Б на улице Бакунина.

Вечером на место происшествия стянулись десятки сотрудников различных спецслужб. Все подъездные пути к берегу Суры в районе Бакунинского моста были перекрыты.

«6 октября в полицию Пензы поступило сообщение о том, что в сауне, расположенной в центре города, неизвестный удерживает трех женщин под угрозой оружия. Сотрудниками полиции и Росгвардии в результате совместной операции злоумышленник был задержан. Никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Переговоры со злоумышленником результатов не дали, и после штурма здания сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину, угрожавшего женщинам в бане.

На место ЧП прибыл руководитель регионального управления МВД РФ Юрий Рузляев. Между ним и злоумышленником состоялся такой диалог.

- Что ты не стал сдаваться?

- А я кому-то вред причинил?

- А что ты хотел сделать-то? Для чего тебе девчонки-то?

- А что девчонки? Они в добре и в порядке.

- Понятно. Ну, все, тогда ведите.

По факту случившегося следственным отделом по Железнодорожному району города Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы с применением оружия в отношении двух и более лиц».

Подозреваемому грозит наказание в виде законного лишения свободы на срок от трех до пяти лет.