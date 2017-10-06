06.10.2017 | 11:59

В четверг, 5 октября, в Пензенской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

В Городище, напротив дома № 37 на улице о. Кошевого, в 19:55 18-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 26-летнюю женщину. После случившегося ее госпитализировали с травмами.

В Бековском районе, на 5-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала, 31-летний мужчина, управлявший автомобилем Audi-А4, наехал на 29-летнюю женщину. Ее также отправили в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по обоим фактам проводится проверка.