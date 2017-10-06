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Происшествия | В Пензе СУСК возбудил дело по факту незаконного лишения свободы 3 женщин

06.10.2017|19:37
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Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного лишения свободы трех женщин в Пензе.

«По данным следствия, вечером 6 октября мужчина 1985 года рождения, находясь в здании сауны по ул. Бакунина города Пензы, угрожая оружием, лишил свободы трех женщин, не давая им возможности покинуть помещение», - уточнили в управлении.

Благодаря работе правоохранителей потерпевшие были освобождены, они не пострадали. Преступник задержан.

«Проводится осмотр места происшествия, допросы потерпевших, очевидцев, подозреваемого», - добавили в управлении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.

По информации ИА «ПензаИнформ», у подозреваемого было ружье.

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Гость|06.10.2017 20:19|

Как оперативно, прям как своих товарищей..

Гость|06.10.2017 20:29|

раньше на такую тему могли оперетту сочинить. теперь - бери выше - мюзикл - 3 смелые валькирии, 1 непонятый гамлет, мушкетёры числом более 3х - героика нынешнего дня

Имя: Гость
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