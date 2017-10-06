06.10.2017 | 19:37

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного лишения свободы трех женщин в Пензе.

«По данным следствия, вечером 6 октября мужчина 1985 года рождения, находясь в здании сауны по ул. Бакунина города Пензы, угрожая оружием, лишил свободы трех женщин, не давая им возможности покинуть помещение», - уточнили в управлении.

Благодаря работе правоохранителей потерпевшие были освобождены, они не пострадали. Преступник задержан.

«Проводится осмотр места происшествия, допросы потерпевших, очевидцев, подозреваемого», - добавили в управлении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.

По информации ИА «ПензаИнформ», у подозреваемого было ружье.