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Происшествия | В Пензе росгвардейцы задержали саратовца, утратившего связь с семьей

06.10.2017|10:40
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В Пензе патруль Росгвардии задержал 29-летнего гражданина, находившегося в местном розыске.

4 октября в дневное время на улице Урицкого бойцы Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульный автомобиль, занервничал и предпринял попытку скрыться. Правоохранители задержали его и передали полицейским.

«При проверке по базе данных было установлено, что задержанный гражданин Саратовской области находится в розыске как утративший связь с родственниками», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|06.10.2017 10:52|

penzainform.ru писал(a):

4 октября в дневное время на улице Урицкого бойцы Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульный автомобиль, занервничал и предпринял попытку скрыться. Правоохранители задержали его и передали полицейским.
И какое основание для задержания? Занервничал мужик? Глаза отвёл? Инстинктивно захотел уйти от людей в форме? Выходит гражданина задержали просто так?

Гость|06.10.2017 10:53|

penzainform.ru писал(a):

занервничал и предпринял попытку скрыться
Мы раньше с пацаними(Советский Союз)прикалывались, тот кто проиграет(неважно в какую игру), тот изображает накосячевшего перед милиционерами, о есть ищем патруль, и метров за 50 проигравший разыгрывает перед ними нервозность и пытается быстрым шаком(ну, а потом бегом)) уйти-убежать, на самом деле являясь абсолютно ни в чём само-собой не виноватым)) ...А в отдеде если догоняли дурвка включал: " мл испугался, а вдруг ни за что привяжутся, побъют...")).

Гость|06.10.2017 10:57|

Гость писал(a):

А в отдеде если догоняли дурвка включал: " мл испугался, а вдруг ни за что привяжутся, побъют...")).
Забыл добавить: а сегодня я и некоторые из моих тех товарищей сами полицейские))) Предпенсионные уже.

Гость|06.10.2017 11:01|

Это незаконное лишение свободы. Надо помочь этому парню.

Гость|06.10.2017 11:14|

Спасибо что есть такие парни. Восхищаемся и равняемся на гвардейцев

Гость|06.10.2017 11:25|

больше нечем заняться бедняжкам

Имя: Гость
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