06.10.2017 | 10:40

В Пензе патруль Росгвардии задержал 29-летнего гражданина, находившегося в местном розыске.

4 октября в дневное время на улице Урицкого бойцы Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульный автомобиль, занервничал и предпринял попытку скрыться. Правоохранители задержали его и передали полицейским.

«При проверке по базе данных было установлено, что задержанный гражданин Саратовской области находится в розыске как утративший связь с родственниками», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.