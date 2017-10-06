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Происшествия | Росгвардия: Заложниц из сауны в Пензе освобождал спецназ

06.10.2017|20:16
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В ходе штурма сауны на улице Бакунина в Пензе спецназ Росгвардии использовал светошумовые гранаты. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе управления.

В пятницу, 6 октября, мужчина 1985 года рождения взял там в заложницы трех женщин в возрасте от 26 до 32 лет.

После того как в дежурную часть управления Росгвардии поступило сообщение об удержании гражданок, туда немедленно прибыли наряды групп задержания вневедомственной охраны. Они заблокировали доступ к зданию и оцепили территорию.

Также к сауне приехали сотрудники спецподразделений Росгвардии во главе с начальником управления полковником полиции Игорем Беловым.

«Переговоры результата не дали. Бойцы СОБРа управления Росгвардии проникли в помещение. В ходе штурма спецназ Росгвардии использовал светошумовые гранаты. В результате четких и грамотных действий бойцов спецподразделения злоумышленник был задержан. Удерживаемые граждане освобождены», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|06.10.2017 20:20|

Отличный сюжет для фильма для взрослых.

Гость|06.10.2017 20:24|

Героев обслужили бесплатно -такую фразу в конце текста мечтал бы увидеть ,восхищенный читатель этой новости.

Гость|06.10.2017 20:28|

Сразу за Белочкой пришёл Песец.

Гость|06.10.2017 20:35|

Что то бани гремят в последнее время, прям какой то эпицентр жизни-то пожар ,то прям сражение.

Гость|06.10.2017 20:38|

Гость писал(a):

Героев обслужили бесплатно -такую фразу в конце текста мечтал бы увидеть ,восхищенный читатель этой новости.

В смысле: заложницы обслужили героев бесплатно?

Имя: Гость
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