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Происшествия | В Бессоновке под колеса автомобиля попал восьмилетний мальчик

03.10.2017|15:19
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Сразу шесть пензенцев получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП. Трое из них - несовершеннолетние. Так, на улице Карпинского, прямо на переходе, водитель «Лады Приоры» сбил двух молодых горожанок.

«В результате происшествия пешеходы получили телесные повреждения. Девушка 1999 года рождения после оказания помощи была отпущена, а девушку 2000 года рождения госпитализировали», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

В больницу отвезли и 16-летнюю пострадавшую в аварии на улице Ушакова. Помощь врачей понадобилась также восьмилетнему мальчику, который попал под колеса автомобиля в Бессоновке. На Измайлова травмы получил мужчина 1957 года рождения, а в Терновке машина сбила молодую женщину.

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Гость|03.10.2017 19:35|

В час пик уже темно!

Вывод- время надо переводить на час вперёд.

Имя: Гость
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