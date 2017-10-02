02.10.2017 | 12:01

В Пензенской области полиция и волонтеры разыскивают 79-летнюю жительницу Сурска Веру Михайловну Уралеву.

В субботу, 30 сентября, около 15:30 пенсионерка ушла за грибами в лес в районе станции Асеевская, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

«В тот же день, через 4 часа после исчезновения пенсионерки, с заявлением в полицию обратилась ее дочь», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Женщина предположительно была одета в спортивные брюки и вязаный жилет. Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 02.