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Происшествия | 79-летняя пенсионерка из Городищенского района ушла за грибами и пропала

02.10.2017|12:01
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В Пензенской области полиция и волонтеры разыскивают 79-летнюю жительницу Сурска Веру Михайловну Уралеву.

В субботу, 30 сентября, около 15:30 пенсионерка ушла за грибами в лес в районе станции Асеевская, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

«В тот же день, через 4 часа после исчезновения пенсионерки, с заявлением в полицию обратилась ее дочь», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Женщина предположительно была одета в спортивные брюки и вязаный жилет. Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 02.

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Гость|02.10.2017 12:35|

В 80 лет за грибами, ну что поесть нечего? А искать живую, увы, шансов нет, две холодных ночи не выдержит однозначно если без сознания.

Гость|02.10.2017 13:00|

Гость писал(a):

В 80 лет за грибами, ну
Чё написал...зачем написал...графоман какой то...

Имя: Гость
Комментарий:

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