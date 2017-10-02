02.10.2017 | 16:12

Авария, произошедшая на 638-м километре трассы М5 «Урал», унесла жизнь 55-летней женщины. Пенсионерка возвращалась из леса с полной корзиной грибов, когда на ее пути появилась отечественная легковушка.

«Водитель автомобиля ВАЗ-11193, мужчина 1984 года рождения, допустил наезд на велосипедиста - женщину 1962 года рождения. В результате происшествия велосипедистка скончалась на месте», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего, в том числе изучают видео с авторегистраторов очевидцев трагедии.