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Происшествия | В Каменском районе на трассе в ДТП погибли четыре человека

30.09.2017|20:05
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В субботу, 30 сентября, в 14:30 на 211-м километре трассы Пенза - Тамбов в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, столкнулись автомобили Hyundai, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения, и Volvo с полуприцепом Schmitz под управлением водителя 1974 года рождения.

В результате аварии водитель и три пассажира Hyundai, 50-летняя женщина, 27-летний и 23-летний мужчины, от полученных травм скончались на месте.

Еще один мужчина, 20-летний, сидевший в легковом авто, в настоящее время находится в реанимации.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в машине находились муж, жена, их сын и двое племянников. Все они направлялись из Пензы в Каменку на свадьбу. В живых остался только один из племянников.

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