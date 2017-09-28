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Происшествия | Спасатели просят пензенцев не пользоваться самодельными обогревателями

28.09.2017|15:56
Печать

Неправильная эксплуатация печного оборудования привела к трагедии. В Кузнецке на улице Сосновой погиб 24-летний мужчина. По словам соседей, вернувшись утром домой, он растопил голландку и забыл открыть заслонку. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС около 12:00.

«Незамедлительно к месту пожара выехали два пожарных расчета из восьмой пожарной части. Было установлено, что горит комната площадью 20 кв. м. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано», - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В соседней комнате спасатели обнаружили тело хозяина. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление продуктами горения.

С наступлением холодов сотрудники МЧС обращаются к гражданам с просьбой быть внимательнее при использовании печного оборудования.

«Нужно контролировать все, не оставлять без присмотра. Жители многоквартирных домов должны использовать электронагревательные приборы заводского производства, ни в коем случае не самодельные. И также не оставлять их без присмотра», - напомнила Анна Шупилова.

В настоящее время по факту случившейся в Кузнецке трагедии проводится проверка.

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