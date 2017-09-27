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Происшествия | Житель села Никольского выстрелил в знакомого из самодельного ружья

27.09.2017|17:26
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Если бы не несчастный случай, об автомате, незаконно хранившемся у 37-летнего жителя села Никольского Кузнецкого района, сотрудники правоохранительных органов никогда бы не узнали.

В Интернете мужчина купил списанное оружие, непригодное для производства выстрелов боевыми патронами. Но потом он переделал его, что впоследствии и привело к инциденту, случившемуся на местном озере.

«Сначала отдыхающие производили выстрелы по воде, а потом решили пострелять по кирпичам. Двое знакомых обвиняемого отправились ставить мишени. В этот момент злоумышленник, у которого в руках было оружие, решил пошутить над ними. Произошел выстрел, пуля попала в одного из мужчин, не задев жизненно важные органы», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

После этого участники инцидента продолжили распивать спиртное. Когда самочувствие пострадавшего ухудшилось, его повез в больницу хозяин автомата. На обратном пути его остановили сотрудники ГИБДД.

«При осмотре машины полицейские обнаружили на заднем сиденье следы крови. В этот момент в отдел МВД России по Кузнецкому району поступило сообщение, что в больницу поступил пациент с огнестрельным ранением. При выяснении обстоятельств ранения и пострадавший, и обвиняемый старались скрыть сведения о факте незаконного хранения оружия и боеприпасов», - добавила Ольга Евдокимова.

В дальнейшем из домовладения злоумышленника полицейские изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова и более 200 различных патронов. Все это отправили на экспертизу.

«Было установлено, что данное оружие является нестандартным длинноствольным огнестрельным нарезным оружием, переделанным самодельным способом», - сообщил заместитель начальника экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Максим Костин.

Владельцу автомата предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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Гость|27.09.2017 18:30|

А управление тс в алкогольном опьянении не предьявлено?

Гость|27.09.2017 19:12|

Кулибин блин,памятник в селе ему поставить надо

Имя: Гость
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